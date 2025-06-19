Зеленский озвучил новые сроки окончания войны и ответил Путину

О чем говорится в материале:
- Зеленский готов к переговорам на самом высоком уровне
- Президент Украины выразил надежду на окончание войны в рамках президентского срока Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в якобы нелегитимности украинской власти и озвучил свое видение сроков окончания войны. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.
Зеленский отметил, что Украина нуждается в настоящем прекращении боевых действий и завершении войны. В то же время страна открыта к переговорам на самом высоком уровне - на уровне принятия реальных решений.
"Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и кто имеет соответствующие полномочия, в частности с Путиным, хотя он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока", - сказал он.
Президент Украины также выразил убеждение, что война РФ против Украины будет закончена в пределах президентского срока президента США Трампа, который закончится 20 января 2029 года.
"И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна", - резюмировал он.
Смотрите видео заявления Зеленского о сроках окончания войны:
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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские дроны-камикадзе типа "Шахед", оснащенные системами искусственного интеллекта, являются новым вызовом для украинской противовоздушной обороны. Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, эти беспилотники способны самостоятельно распознавать цели и не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы, что существенно усложняет их перехват.
18 июня президент России Владимир Путин организовал публичное заявление, которое в Офисе Президента Украины охарактеризовали как манипулятивное "разговорное шоу", адресованное американскому лидеру Дональду Трампу.
В то же время Украина готовится к отражению еще одной серьезной угрозы - планирующих авиабомб с корректирующими модулями (КАБ и ФАБ с УМПК), которыми Россия активно обстреливает прифронтовые города. По данным Defense Express, Украина вместе с партнерами по НАТО уже проводит испытания средств для их эффективного уничтожения.
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