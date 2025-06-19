Смертельный случай в Стрыйском ТЦК: что известно о трагедии

Предварительная версия медиков указывает на инфаркт, но окончательную причину смерти установят после судмедэкспертизы.

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Полиция осмотрела тело и не обнаружила внешних повреждений, продолжается служебное расследование / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Мужчина умер в Стрыйском ТЦК, предварительная причина - инфаркт

Полиция доставила его 17 июня за отсутствие военных документов

Реанимационные мероприятия были безуспешными, назначено служебное расследование

В Стрыйском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мужчина. Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, предварительной причиной смерти называют инфаркт, однако окончательные обстоятельства выясняются в рамках служебного расследования.

По официальной информации, 17 июня около 22:30 полиция доставила в помещение РТЦК и СП военнообязанного Алексея Анатольевича Науменко, 1975 года рождения. У него отсутствовал военно-учетный документ, а также ни разу после введения военного положения он не появлялся в ТЦК, не проходил ВВК.

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"Около 00:55, 18 июня, Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь", - отметили в ТЦК.

Скорая прибыла через 12 минут, в 01:07, однако мужчина уже был без сознания.

"Реанимационные мероприятия, которые были осуществлены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов. Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. Предварительная версия медиков - инфаркт", - добавили военные.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Следователи Стрыйского районного управления полиции не обнаружили на теле внешних повреждений. Военкомат сообщил, что "по данному факту назначено служебное расследование".

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред рассказывал, стоит ли ждать снижения мобилизационного возраста в Украине и будет ли усиливаться мобилизация на фоне нового наступления РФ. Также объяснялось, чего хочет Запад и кого призовут первыми.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко раскрыл детали по усилению мобилизации в Украине. По его мнению, расширение возрастных границ мобилизации не поможет изменить ситуацию на фронте, для этого нужно новейшее западное оружие.

Кроме того, в Украине продолжается мобилизация в связи с войной против России. Если гражданин уклоняется от службы, его могут объявить в розыск через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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