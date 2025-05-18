Мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова: военные прокомментировали ситуацию

Основное:
- В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер
- Военные в ТЦК рассказали, как все было
В Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК и умер. В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на ситуацию и призвали воздержаться от распространения непроверенной информации.
Сотрудники ТЦК рассказали, как все было.
По их словам, при осуществлении мероприятий оповещения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с сотрудниками Национальной полиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов.
Они объяснили, что мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался пройти в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП.
"Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было", - сообщили в ТЦК.
Однако, как сообщили в ТЦК, вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП.
"На место происшествия были вызваны правоохранители, для проведения следственных действий. Во время предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания", - добавили в ТЦК.
В центре призвали не делать предварительных выводов и соблюдать информационную гигиену пока проводится расследование.
Инциденты с ТЦК - последние новости
Как писал Главред, 11 апреля в помещении луцкого ТЦК нашли мертвым главу ВЛК. Правоохранители добавили, что сведения по этому факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".
Кроме того, ранее, в Украине была зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде.
Напомним, в Одессе трое мужчин, которые выдавали себя за представителей территориального центра комплектования, незаконно удерживали граждан. подозреваемые надевали одежду, похожую на военную форму, передвигались на авто с камуфляжем и действовали под видом представителей ТЦК. Далее под предлогом мобилизационных мероприятий они останавливали прохожих, применяли к ним силу и вопреки воле потерпевших принудительно сажали их в свой транспорт.
Читайте также:
- В Украине участились случаи штрафов от ТЦК: что изменилось и кто в зоне риска
- Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба
- Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказывают
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред