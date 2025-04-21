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Маскировались под ТЦК и похищали людей: в Одессе задержали трех псевдовоенных

Руслан Иваненко
21 апреля 2025, 15:43
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Правоохранители проверяют, причастны ли задержанные к другим подобным случаям.
Полиция
Силой удерживали людей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Одесская областная прокуратура

Читайте в материале:

  • Как именно псевдовоенные действовали на улицах Одессы
  • Что помогло освободить одного из пострадавших
  • По каким статьям подозревают задержанных

В Одессе трое мужчин, которые выдавали себя за представителей территориального центра комплектования, незаконно удерживали граждан. Всем им объявили о подозрении по факту незаконного лишения свободы. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Как отмечают в прокуратуре, мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно со следователями ОП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УКР ГУНП.

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"По данным следствия, подозреваемые являются членами одной из общественных организаций города. Они надевали одежду, похожую на военную форму, передвигались на авто с камуфляжем и действовали под видом представителей ТЦК", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Под предлогом мобилизационных мероприятий эти лица останавливали прохожих, применяли к ним силу и вопреки воле потерпевших принудительно сажали их в свой транспорт.

Один из мужчин, которого удерживали, сумел сообщить об инциденте в полицию прямо из автомобиля. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей его освободили, а злоумышленников - задержали.

Сейчас идет проверка на причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

"Под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры сообщено о подозрении трем жителям Одесской области по факту самовольного присвоения властных полномочий и незаконного лишения свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.

Разоблачение и задержание - другие новости

Напомним, как сообщал Главред, правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Кроме того, в Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина планировал похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем.

Также СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве. Агент имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

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За что отвечает прокуратура?

Прокуратура выполняет функцию надзора за соблюдением прав и свобод человека, гражданина, а также за исполнением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, исключительно в форме представительства интересов гражданина или государства в суде.

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