Маскировались под ТЦК и похищали людей: в Одессе задержали трех псевдовоенных

Читайте в материале:
- Как именно псевдовоенные действовали на улицах Одессы
- Что помогло освободить одного из пострадавших
- По каким статьям подозревают задержанных
В Одессе трое мужчин, которые выдавали себя за представителей территориального центра комплектования, незаконно удерживали граждан. Всем им объявили о подозрении по факту незаконного лишения свободы. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Как отмечают в прокуратуре, мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно со следователями ОП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УКР ГУНП.
"По данным следствия, подозреваемые являются членами одной из общественных организаций города. Они надевали одежду, похожую на военную форму, передвигались на авто с камуфляжем и действовали под видом представителей ТЦК", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Под предлогом мобилизационных мероприятий эти лица останавливали прохожих, применяли к ним силу и вопреки воле потерпевших принудительно сажали их в свой транспорт.
Один из мужчин, которого удерживали, сумел сообщить об инциденте в полицию прямо из автомобиля. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей его освободили, а злоумышленников - задержали.
Сейчас идет проверка на причастность задержанных к другим подобным преступлениям.
"Под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры сообщено о подозрении трем жителям Одесской области по факту самовольного присвоения властных полномочий и незаконного лишения свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.
Разоблачение и задержание - другие новости
Напомним, как сообщал Главред, правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.
Кроме того, в Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина планировал похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем.
Также СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве. Агент имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.
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