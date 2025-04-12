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Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

Виталий Кирсанов
12 апреля 2025, 20:11
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Александр Алиев опубликовал видео, в котором опроверг заявления о том, что он был пьяным за рулем.
Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева
Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kyivpatrol, dtp.kiev.ua

Вы узнаете:

  • За что задержили Алиева
  • Как прокомментировал свое задержание Алиев
  • Что заявили в полиции

В Сети распространяется видеоролик с задержанием на дороге известного украинского футболиста Александра Алиева, который выступал в составе национальной сборной с 2008 по 2012 год и киевского "Динамо".

Футболист, а ныне военнослужащий ВСУ, был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на видео также зафиксировали пассажирку, которая находилась вместе с Алиевым в его Mercedes G-Class. Она демонстративно вылезла на капот полицейской машины.

видео дня

После публикации кадров с задержанием Алиева в разных Telegram-каналах футболист опубликовал видео, в котором опроверг заявления о том, что он был пьяным за рулем.

"Всем добрейшего вечерочка. Ну и где я пьян, скажите? Я там же нахожусь, на том же месте. Нормальный, адекватный. Чего вы решили, что я пьяный? Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались с полицией и все здорово", - сказал он.

Однако патрульная полиция Киева фактически подтвердила в Facebook, что задержанный в Соломенском районе водитель был нетрезвым, не указывая фамилий.

"Патрулируя на бульваре Чоколевском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes. Общаясь с патрульными, водитель и пассажир нецензурно высказывались и агрессивно вели себя. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия – не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Патрульные утверждают, что мужчина категорически отказался проходить осмотр на состояние опьянения и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.

"Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль. Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок", – пояснили полицейские.

По их словам, на водителя, кроме протокола задержания, составили также протоколы по управлению транспортным средством в состоянии опьянения и по мелкому хулиганству, а также вынесли постановление об административном нарушении – движении полосой общественного транспорта.

На пассажира автомобиля, пишут патрульные, составили протокол задержания, протокол о мелком хулиганстве, вынесли постановление о появлении в общественном месте в пьяном виде, а также админпостановление о заведомо ложном вызове спецслужб – "поскольку горожанка вызвала карету "скорой", а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается".

На фото, которое опубликовала полиция, – мужчина с заблюреным лицом, но в такой же одежде, которая была на Алиеве, на обоих видео из пабликов.

Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

Смотрите видео задержания Алиева:

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    Кто такой Александр Алиев

    Алиев родился в 1985 году в Хабаровске (Россия). Учился в футбольной школе московского "Спартака", где, по воспоминаниям Алиева, были очень плохие условия. В 1999 году перевелся в футбольную академию "Динамо" (Киев). Позже получил украинское гражданство. За сборную Украины Алиев выступал в 2008-2012 годах. Алиев также играл в России за московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи". Завершил профессиональную карьеру в 2019 году. После нападения России пошел защищать Украину.

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