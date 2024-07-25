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Зеленский отреагировал на задержание убийцы Фарион: говорит, будет больше новостей

Яна Ставская
25 июля 2024, 20:55
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Подозреваемым оказался 18-летний житель Днепра. Он активно переписывался с российскими ультраправыми.
Зеленский отреагировал на задержание убийцы Фарион: говорит, будет больше новостей
Зеленский отреагировал на задержание 18-летнего киллера Фарион / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Нацполиция

Президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание правоохранителями сегодня, 25 июля, в Днепре подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион.

В своем вечернем видеообращении президент сообщил, что уже заслушал доклад по этому поводу главы МВД Игоря Клименко.

"Сегодня был насыщенный день. Доклад от министра внутренних дел Игоря Клименко по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Попросил министра представить обществу и журналистам всю необходимую информацию", - сказал он.

видео дня

Президент пообещал, что МВД раскроет больше подробностей о подозреваемом уже завтра.

"Конечно, это продолжающиеся процессуальные действия. Выясняются все обстоятельства этого дела. Завтра должно быть больше публичной информации", - проинформировал Зеленский.

Убийство Ирины Фарион - вероятного убийцу задержали, подробности

В Ирину Фарион стреляли 19 июля днем - женщина получила тяжелое ранение в голову и умерла от полученных травм в больнице. Сам подозреваемый неоднократно попадал в зону действия камер видеонаблюдения неподалеку от дома Фарион и, вероятно, выслеживал жертву неделями.

В полиции неофициально рассказывали СМИ, что подозреваемый имеет немалый опыт обращения с оружием и, похоже, был исполнителем.

При этом следствие не исключало версий совершения преступления на почве личной неприязни, поскольку языковед отличалась своими резкими замечаниями в отношении русскоязычных украинцев, в том числе русскоязычных военных. Также правоохранители рассматривают версию заказа от российских спецслужб.

Подозреваемого задержали в четверг, 25 июля, в Днепре. Правоохранители говорят, что для того, чтобы его поймать, понадобилось "139 часов непрерывной работы огромной команды" и обысков более 100 га леса.

Парень - житель Днепра - добрался до Львова поездом, арендовал там по меньшей мере три квартиры. После совершения преступления так же по железной дороге вернулся в Днепр.

Однако ни друзья, ни родственники не верят, что парень мог пойти на такое. Его отец - военный - вообще утверждает, что сын был патриотом и даже в свое время закончил курсы управления БПЛА.

Как выяснили журналисты, подозреваемый - 18-летний Вячеслав Зинченко. Он все время сидел в ультраправых российских пабликах и, судя по переписке с россиянами, имел расистские и антисемитские взгляды.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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