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Расстрел Фарион: в МВД назвали вероятные мотивы задержанного подозреваемого

Алексей Тесля
25 июля 2024, 19:23
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Правоохранители располагают достаточными доказательствами того, что задержанный был непосредственным исполнителем убийства.
Клименко
Игорь Клименко прокомментировал задержание подозреваемого в убийсмтве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: РБК-Украина, скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве бывшего народного депутата Украины 6-го созыва Ирины Фарион.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, версии мотива убийства Фарион после задержания подозреваемого остаются прежними: российский след, общественная деятельность и личная неприязнь.

"Мы рассматриваем те версии, которые озвучивали: это и возможный российский след, и общественная деятельность, и личная неприязнь. Все эти версии остаются. Конечно, они могут быть дополнены еще какой-то четвертой версией, но это уже покажет следствие", - сказал глава МВД.

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По данным главы МВД, правоохранители располагают достаточными доказательствами того, что задержанный в четверг в Днепре 18-летний парень был непосредственным исполнителем убийства. По словам Клименко, фигурант – житель г.Днепр - арендовал во Львове не менее трех квартир и готовился к совершению преступления

В настоящее время задержанный находится в полиции. "Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель", - добавил Клименко.

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Убийство Фарион - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Днепре задержали вероятного убийцу Ирины Фарион. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас задержан в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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