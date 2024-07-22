Появились новые подробности об убийце Ирины Фарион: кто он

Ирину Фарион уже похоронили на Лычаковском кладбище Львова. Однако ее убийца до сих пор на свободе.

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Убийство Фарион - что известно об убийце ученого / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Нацполиция

Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

На месте смертельного покушения на Фарион правоохранители нашли 9-миллиметровую гильзу.

В полиции предполагают, что у парня, которого фиксировали камеры видеонаблюдения накануне убийства, были сообщники.

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Само убийство, вероятно, было заказным.

Основным подозреваемым является молодой человек в шляпе, очках и в закрытом спортивном наряде. Его сейчас разыскивают.

Следствие допускает, что юноша умышленно искажал походку, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Проводится ДНК-экспертиза с места событий, в том числе со стула, на котором неделями "дежурил" предполагаемый убийца. Она, по словам правоохранителей, уже на завершающем этапе.

Ирина Фарион - что известно об убийстве ученой

В пятницу, 19 июля, во Львове было совершено покушение на ученую Ирину Фарион. Сообщалось, что нападавший попал в висок женщины.

Уже вскоре Фарион умерла от полученного ранения в больнице.

22 июля женщину похоронили на Лычаковском кладбище родного Львова. Правоохранители прибегли к мерам безопасности, ведь самого подозреваемого до сих пор не нашли.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительного молодого человека лет 20 на вид в шляпе, яркой спортивной одежде и больших очках. По словам свидетелей, он неделями просиживал на одной и той же скамейке возле дома Фарион. Правоохранители подозревают его в убийстве ученой.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов лично прокомментировал убийство Фарион. Он назвал это убийство хладнокровным. Буданов убежден, что оно стало вызовом для всего украинского общества.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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