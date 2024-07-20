"Он побежал, а она уже лежит": свидетельница раскрыла детали убийства Фарион

Многие соседи жители замечали парня, но не представляли, что могут быть такие последствия, говорит свидетельница убийства.

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Соседка рассказала подробности убийства Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/yurko.dyachyshyn, скриншот

Свидетельница убийства языковеда Ирины Фарион заявила о том, что в день стрельбы она сидела на лавочке возле дома бывшего нардепа и решила пройтись, потому что у нее затекли ноги.

"Я смотрю, он сидит на лавочке. Сидит, вытаскивает из сумочки перчатки, надевает красные перчатки", — рассказала она ТСН.

По ее словам, она повернулась и продолжила идти, при этом вскоре она заметила на улице и Фарион.

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"А та дама была вышла и уже здесь ждала с чемоданом. И я слышу — бубух. Я оглянулась, а он побежал туда, а она здесь уже лежит", — рассказала женщина.

По ее словам, молодого человека соседи видели неоднократно — он приходил в течение двух недель.

"Сидел на лавочке в той шляпе, в том красном. Я говорила, что он подозрительный, я все время говорила", — вспомнила соседка Фарион.

Он говорит, что многие соседи жители замечали парня, но не представляли, что могут быть такие последствия.

Пожилая женщина также добавила, что местные жители говорили с подозрительным незнакомцем. Его спрашивали, почему он сидит на одном месте, ничего не пьет и не ест. Молодой человек отвечал, что "уже пообедал".

Убийство Фарион - последние новости по теме

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

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