'Есть информация о преступнике': следствие раскрыло несколько версий убийства Фарион

Есть информация о злоумышленнике, который стрелял в Фарион, однако пока раскрывать ее следствие не будет.

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Для чего убили Ирину Фарион / коллаж: Главред, фото: Facebook

Вчера, 19 июля, во Львове произошло покушение на умышленное убийство языковеда Ирины Фарион. Она скончалась в больнице. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

Кроме того, по словам Клименко, есть информация о злоумышленнике, который стрелял в Фарион, однако пока раскрывать ее следствие не будет, поскольку все версии проверяются. Правда, министр заявил, что человек, чьи фотографии распространяют в Сети, действительно следил за подъездом бывшего нардепа и может быть исполнителем убийства.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Правоохранители также нашли гильзу. Дополнительная информация станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

"Я могу сказать, что стрелок готовился заранее. Это не спонтанное убийство. Сколько он готовился: неделю или две недели? Время покажет", - сказал министр.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион: что известно

Напомним, что 19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион - женщина находилась в критическом состоянии, когда ее доставили в больницу. Стрелок попал в висок женщины. По словам журналистки, стрелка видели соседи. Злоумышленник был в перчатках и стрелял из оружия без глушителя.

Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы. Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования семье языковеда и всем, кто ее знал.

Главред собрал информацию, что известно об Ирине Фарион и почему в нее стреляли. В результате громких скандалов Ирину Фарион уволили с должности, которую она занимала во "Львовской политехнице", но уже в мае этого года ее восстановили в должности. Покушение на Ирину Фарион случилось во Львове 19 июля.

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