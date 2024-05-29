Больше 120 тысяч компенсации: суд восстановил Ирину Фарион на работе

29 мая суд во Львове отменил приказы об увольнении Ирины Фарион с должности профессора кафедры украинского языка "Львовской политехники".

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Ирина Фарион скандал: суд восстановил экс-нардепа на работе / коллаж Главред, фото УНИАН

29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук вуза "Львовской политехники", а также взыскать в ее пользу средний заработок за период вынужденного прогула - 123 927 гривен. Об этом сообщает "Суспільне".

"Учитывая то, что Ирина Фарион - научно-педагогический работник, она выполняет воспитательные функции. За высказывания о русском языке среди военнослужащих университет принял решение об увольнении. То, что отмечают в апелляционной жалобе - исключительно их позиция и их видение развития события. Как даст оценку суд - от того будем отталкиваться", - заявлял начальник юридического отдела "Львовской политехники" Андрей Мороз.

Сама Фарион говорила, что если суд примет решение не в ее пользу, то она будет подавать апелляцию в Верховный суд.

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"Позиция ответчика - позиция человека, который топчется по закону грубо и ничтожно, выполняет политические заказы и делает при этом „хорошую мину". Ни в одном документе не доказано морального проступка, который совершила Ирина Фарион. По какой причине было осуществлено скоростное увольнение? Почему ректор не дождался работы комиссии? Комиссия должна была завершить свою работу 22 числа, меня уволили 15. То есть проректор сам себе отрицает", - говорила Фарион

По итогу суд вышла из совещательной комнаты и объявила приговор ‒ приказы ректора НУ "Львовская политехника" об увольнении Ирины Фарион от 15 ноября и 28 ноября 2023 года признать незаконными и отменить

"Суд постановил восстановить Фарион Ирину Дмитриевну в должности профессора кафедры украинского языка НУ "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года. Взыскать с НУ "Львовская политехника" в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула за период с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123 тысячи 927 гривен 27 копеек. Взыскать с НУ "Львовская политехника" судебный сбор в размере 5782 грн 17 копеек", - объявила судья Львовского апелляционного суда.

Кто такое Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Скандал с Ириной Фарион - новости по теме

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания повлекли за собой скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производство.

Руководитель МОН Оксен Лисовой спустя некоторое время заявил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".

Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.

Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.

Позднее стало извесно, что за октябрь ей в вузе насчитали зарплату в размере 17 617 гривен, а в ноябре сумма выплат увеличилась – 28638 гривен.

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