"Неуч" и "сброд": скандалистка Фарион набросилась на министра и обозвала студентов

Украинский языковед Ирина Фарион считает, что её уволили из Львовского политеха незаконно.

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Ирина Фарион обозвала министра образования и студентов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Скандальная Ирина Фарион, которую уволили из Львовского Политеха не может с этим смириться и записала гневное видео, в котором обозвала своих студентов и министра образования и науки Украины. Видео уже разлетелось в Сети.

Фарион назвала министра Оксена Лисового "неучем" и говорит, что ее уволили "под давлением сверху".

"Я проанализирую только текст от главного неуча страны, от главного плагиатора страны, от человека, которому безразличны собственные научные достижения. Этот человек сегодня представляет Министерство образования, фамилия этого человека - Лисовой", - заявила Фарион.

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Скандальная Фарион не забыла и о студентах, которые ополчились и выступили против нее из-за жестких высказываниях об украинских военных. Она назвала студентов "сбродом с матюками" и добавила, что они якобы даже "не имеют отношение ко Львовскому политеху".

"Я была профессором кафедры украинского языка. Так вот, вы на профессора кафедры украинского языка натравили странный сброд с матерными лозунгами, которых вы назвали студентами, не имеющими никакого отношения к Львовской политехнике", - добавила она.

Скандальные высказывания Фарион

Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова. Она сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

После высказываний Фарион военные были разгневаны и набросились на нее. Однако языковед не нашла ничего лучше и пожаловалась ОП на военных. Она призвала наказать военных, которые нецензурно "послали" ее после замечаний насчет общения на русском языке на службе.

Во Львове многие студенты взбунтовались против Фарион и потребовали её увольнения. 15 ноября стало известно о том, что СБУ открыла дело на Фарион. Её подозревают по 4 статьям.

Скандальную Фарион по статье уволили из Львовской политехники. Поводом увольнения стало нарушение 41 ст. Кодекса законов о труде. В Минобразования подтвердили, что ректор уже подписал заявление на увольнение.

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