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Во Львове депутаты со второй попытки запротестовали против "травли" Ирины Фарион

Дмитрий Видоменко
6 февраля 2024, 16:30
Львовский областной совет на заседании 6 февраля поддержал обращение с призывом к парламенту и правительству "прекратить преследование" языковеда Ирины Фарион.
Фарион, львовский облсовет
По официальным данным, за поддержку Фарион проголосовали 55 депутатов, еще 11 — не голосовали. / коллаж Главред, фото УНИАН и Zik

Львовский областной совет на заседании во вторник, 6 февраля, поддержал обращение с призывом к Верховной Раде и Кабмине "прекратить преследование " бывшего нардепа и лингвиста Ирины Фарион. Об этом стало известно прямо в ходе трансляции мероприятия.

По официальным данным, 55 депутатов проголосовали за, еще 11 — не голосовали. Как сообщает портал ZAXID.NET, обращение "от недопустимости преследования защитников украинского языка" инициировали однопартийцы Фарион из ВО "Свобода".

"История позорной травли языковеда, профессора Ирины Фарион — поразительный пример репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины", — с пафосом говорится в тексте документа.

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К слову, обращение было поддержано депутатами не с первого раза. На заседании Львовского облсовета 28 декабря 2023 года дважды голосовали за аналогичный проект, но голосов для принятия тогда не хватило.

Скандал с Ириной Фарион

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания повлекли за собой скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производство.

Руководитель МОН Оксен Лисовой спустя некоторое время заявил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".

Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.

Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.

Позднее стало извесно, что за октябрь ей в вузе насчитали зарплату в размере 17 617 гривен, а в ноябре сумма выплат увеличилась – 28638 гривен.

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новости Львова Ирина Фарион
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