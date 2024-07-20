Что известно об Ирине Фарион и почему в нее стреляли

Ирина Фарион одна из самых одиозных политиков Украины последних лет, языковед и борец за украинский язык.

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Ирина Фарион / Фото: УНИАН

Вечером 19 июля в известного украинского политика и языковеда Ирину Фарион стрелял неизвестный. К сожалению, после нескольких часов борьбы медиков за ее жизнь сердце Фарион не выдержало и она умерла в одной из львовских больниц. Главред рассказывает все, что было важно знать об Ирине Фарион.

Ирина Фарион - известный украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, народный депутат Украины VII созыва и общественный деятель.

Родилась Фарион 29 апреля 1964 года во Львове в семье учительницы и сантехника. В 1987 году окончила филологический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко. Уже в студенческие годы работала лаборантом кафедры общего языкознания университета. До 1991 года возглавляла Центр украинистики на кафедре фольклористики.

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Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Стоит отметить, что Фарион в 1988-89 годах была членом КПСС. Сама же она впоследствии призналась, что вступила в партию для карьерного роста и для того, чтобы не разрушать партию изнутри.

В 1990-1995 годов преподавала во Львовском государственном институте прикладного искусства (теперь - Академия искусств). Читала курсы украинского языка как иностранного, культуры языка и украинской литературы.

За свою жизнь Фарион написала более 200 научных работ и монографий. За свою научную деятельность Фарион была удостоена многих премий и признаний, в частности она была лауреатом Всеукраинской премии им. Также она лауреат Премии им. Ивана Огиенко за научные достижения и Премии им. Олексы Гирныка.

За время политической деятельности Фарион была членом всеукраинского объединения "Свобода", впоследствии была народным депутатом именно от этой партии. Также была председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Она часто публично выступала против использования русского языка в деловых и государственных кругах, часто вступала в конфликты с народными депутатами, которые говорили на русском.

Из-за своей радикальной позиции и критики русскоязычных украинцев Фарион неоднократно попадала в скандалы. В прошлом году она в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" жестко раскритиковала русскоязычных военных (в частности из Третьей штурмовой бригады, созданной на базе добровольческого формирования "Азов").

Вследствие громких скандалов Ирину Фарион уволили с должности, которую она занимала во "Львовской политехнице", но уже в мае этого года ее восстановили в должности, кроме того, суд назначил выплатить ей денежную компенсацию за вынужденный перерыв в работе.

Ирина Фарион умерла в ночь с 19 на 20 июля после совершенного на нее покушения во Львове. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти так и не смогли. У нее осталась дочь, внук и внучка, с мужем она была разведена.

Убийство Ирины Фарион

Покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля, после чего ее доставили в городскую больницу.

Национальная полиция Украины подтвердила, что Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм. Правоохранители переквалифицировали преступление на ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

"Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", - заверили в Нацполиции.

Позже мэр Львова Садовый сообщил: "Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти! Спасибо правоохранительным органам, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность. Вечная Память", - написал Садовый.

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