Долго ходил по улицам: полиция опубликовала видео с подозреваемым в убийстве Фарион

Правоохранители до сих пор не нашли подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

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Что известно о подозреваемом в убийстве Фарион / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Ирина Фарион, МВД

В день прощания с известным языковедом Ириной Фарион правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения, на которых видно подозреваемого в ее убийстве.

Сразу после покушения на Фарион соседи женщины поняли, что к этому может быть причастен молодой парень, который несколько недель следил за ней.

На кадрах видно, как парень идет по улицам Львова неподалеку от места покушения на Фарион.

видео дня

Смотрите видео о подозреваемом в убийстве Ирины Фарион:

Что известно о подозреваемом в убийстве Фарион / фото: скриншот

Правоохранители привели такие приметы разыскиваемого:

возраст - около 20 лет;

рост - от 170 до 180 сантиметров;

худощавое телосложение.

На момент совершения покушения на Фарион подозреваемый был одет в следующую одежду:

спортивные штаны темного цвета;

черная кофта с длинным рукавом, поверх которой - футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

панама темного цвета с эмблемой по центру и с широкими полями;

белые высокие носки;

кроссовки красно-черные с белой подошвой;

красные перчатки.

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Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висок, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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