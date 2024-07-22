Долго ходил по улицам: полиция опубликовала видео с подозреваемым в убийстве Фарион

В день прощания с известным языковедом Ириной Фарион правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения, на которых видно подозреваемого в ее убийстве.
Сразу после покушения на Фарион соседи женщины поняли, что к этому может быть причастен молодой парень, который несколько недель следил за ней.
На кадрах видно, как парень идет по улицам Львова неподалеку от места покушения на Фарион.
Смотрите видео о подозреваемом в убийстве Ирины Фарион:
Правоохранители привели такие приметы разыскиваемого:
- возраст - около 20 лет;
- рост - от 170 до 180 сантиметров;
- худощавое телосложение.
- На момент совершения покушения на Фарион подозреваемый был одет в следующую одежду:
- спортивные штаны темного цвета;
- черная кофта с длинным рукавом, поверх которой - футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;
- панама темного цвета с эмблемой по центру и с широкими полями;
- белые высокие носки;
- кроссовки красно-черные с белой подошвой;
- красные перчатки.
Убийство Фарион - последние новости по теме
Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висок, по словам журналистки, стрелка видели соседи.
Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.
Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
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