"Враг хочет разъединить нацию": Буданов - об убийстве Ирины Фарион

Во Львове похоронили известного украинского языковеда Ирину Фарион, убийцу которой до сих пор не нашли. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично прокомментировал убийство Фарион на своей странице в Facebook.
Он назвал это убийство хладнокровным. Буданов убежден, что оно стало вызовом для всего украинского общества.
"Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священно. Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан", - написал Буданов.видео дня
Руководитель ГУР акцентировал на том, что Ирина Фарион погибла "за украинскую позицию".
"Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства. Светлая память госпоже Ирине", - добавил он.
Убийство Ирины Фарион - последние новости
Напомним, что 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Вечером стало известно о том, что Ирина Фарион умерла в больнице.
Следствие раскрыло несколько версий мотива убийства Ирины Фарион. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.
21 июля во Львове попрощались с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион.
Уже 22 июля Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель, преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
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