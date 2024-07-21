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Внуки несут портреты, сотни людей стоят возле храма: во Львове прощаются с Ириной Фарион

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2024, 19:35
784
Во Львове проходит прощание с Ириной Фарион, которую прямо возле дома застрелил молодой человек.
Прощание с Ириной Фарион
Во Львове сотни людей пришли попрощаться с Ириной Фарион / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, Главред

Сегодня, 21 июля, во Львове сотни людей пришли проститься с Ириной Фарион, которую застрелил молодой человек. Возле храма собралось столько людей, что туда даже невозможно протиснуться. Видео и фото уже разлетелись в Сети.

Прощание происходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Гроб с телом Фарион занесли в храм. Рядом шла ее дочь - София Семчишин с двумя детьми. Также там были и другие родные и близкие, коллеги.

В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион.

видео дня

Смотрите видео прощания с украинским языковедом Ириной Фарион:

прощание с Ириной Фарион
Во Львове сотни людей пришли попрощаться с Ириной Фарион / фото: скриншот

Известно, что Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее - поле №22, недалеко от могилы украинского композитора и поэта Владимира Ивасюка.

  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред

Убийство Фарион - последние новости по теме

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висок, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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