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Одна из версий ведет в РФ: Зеленский раскрыл детали расследования убийства Фарион

Алексей Тесля
20 июля 2024, 13:51обновлено 20 июля, 14:46
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Идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов, подчеркнул глава государства.
Зеленский, Фарион
Владимир Зеленский прокомментировал расследование убийства Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, Facebook/yurko.dyachyshyn

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу заслушал новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по поводу расследования убийства Ирины Фарион.

По его словам, сейчас отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. "Исследуются все версии, включая ведущую в Россию", - написал Зеленский в своем Telegram.

Кроме того, задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ по поиску преступника. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководителей Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте во Львове.

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"Благодарен каждому, кто помогает расследованию. Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион", - написал президент.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

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