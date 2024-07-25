В Днепре задержали вероятного убийцу Ирины Фарион: Зеленский сделал важное заявление

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы, сообщил президент Украины.

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Задержали вероятного убийцу Фарион / коллаж: Главред, фото: Facebook, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

"Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждой, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", - отметил Зеленский.

Известно, что задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Президент также поручил министру внутренних дел представить обществу все детали.

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Детали задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.

"139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде", - рассказал Клименко.

Он также отметил, что идентификация злоумышленника и его задержание - это кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки.

Задержали убийцу Ирины Фарион / фото: t.me/Klymenko_MVS

"О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас задержан в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель", - пояснил Клименко.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион

Напомним, что 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Уже вечером стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице.

Следствие раскрыло несколько версий мотива убийства Ирины Фарион. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

21 июля во Львове попрощались с Ириной Фарион. В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион. Похоронят ее на Лычаковском кладбище на центральной аллее.

Аналитик Александр Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион. Он считает, что именно такую медийную персону могла выбрать РФ, чтобы ее смерть могла катализировать те или иные события в Украине.

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