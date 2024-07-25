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Убийство Фарион: что в полиции говорят о причастности российских неонацистов

Мария Николишин
25 июля 2024, 10:53
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Полиция проверяет информацию, которую распространяют в российских СМИ, об убийстве Ирины Фарион.
Убийство Фарион: что в полиции говорят о причастности российских неонацистов
Что в полиции говорят о причастности российских неонацистов к убийству Ирины Фарион / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, instagram.com/iryna__farion

Расследование в отношении убийства Ирины Фарион до сих пор продолжаются. В частности, полиция проверяет информацию, которую распространяют в российских СМИ.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская заявила, что правоохранители проверяют информацию о том, что ответственность за убийство Фарион взял на себя представитель российского неонацистского движения.

"Вчера во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезной для следствия", - отметила Добровольская в комментарии "Суспільному".

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Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Напомним, 25 июля, российская неонацистская группировка NS/WP Crew взяла на себя ответственность за убийство украинского языковеда Ирины Фарион. Они даже опубликовали видео якобы с моментом убийства Фарион.

В полиции предполагают, что, вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие.

Стоит отметить, что в день прощания с известной языковедом Ириной Фарион правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения, на которых видно подозреваемого в её убийстве.

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