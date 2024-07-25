Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

Российская неонацистская группировка NS/WP Crew взяла на себя ответственность за убийство украинского языковеда Ирины Фарион. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.
Как отмечается, убийство совершил "украинский автономный революционный расист".
На канале даже опубликовали видео якобы с моментом убийства Фарион. Там видно машины, которые были вблизи места убийства. Также слышен выстрел и крики женщины.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ. Осторожно, кадры 18+.
Убийство Ирины Фарион - последние новости
Напомним, что 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Вечером стало известно о том, что Ирина Фарион умерла в больнице.
Следствие раскрыло несколько версий мотива убийства Ирины Фарион. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.
21 июля во Львове попрощались с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион.
Уже 22 июля Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
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