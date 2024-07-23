Убийство Фарион: СМИ раскрыли неожиданные детали следствия

В бывшего народного депутата Ирину Фарион стрелял именно тот человек, которого разыскивает полиция, поскольку есть несколько свидетелей самого убийства.
"Убийца готовился к преступлению длительное время, около месяца. Это не человек, который впервые взял в руки оружие. Мы уверены, что стрелял именно человек, которого подали в розыск. Есть свидетели, которые видели, что это именно он. Не исключаем, что у него были сообщники и что это заказное убийство", — сообщает Укринформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что мужчина, которого сейчас разыскивает полиция, был одет в маскировочную одежду, носил очки и шляпу и приходил ежедневно, начиная с 11 июля, во двор Фарион, где сидел возле соседнего подъезда.
При этом подозреваемый выделялся, поскольку в эти дни во Львове было жарко, а он часами находился на солнце в теплом наряде без воды. Оставлял свое место пребывания он лишь на несколько часов в обед. Иногда носил с собой барсетку. Полиция предполагает, что именно в ней подозреваемый прятал оружие.
Детали следствия по делу об убийстве Фарион
Собеседник в полиции уточнил, что уже проведена баллистическая экспертиза, в ходе которой установили, что был произведен один выстрел пулей 9 мм, однако пока неизвестно, из какого именно оружия.
Вместе с тем убийца не мог откладывать преступление, поскольку Ирина Фарион на две недели собиралась ехать с внуками и дочерью на море.
По данным источников Укринформа, злоумышленник просчитал все варианты развития событий: во время покушения в районе, где жила Фарион, было отключение электроснабжения и не работали некоторые камеры наблюдения.
Вместе с тем у правоохранителей есть видео, где виден маршрут подозреваемого. Он был ежедневно одинаковым, мужчина не привлекал лишнего внимания — ни разу не заходил ни в магазин, ни в аптеку, ни в другие места.
"На видео с камер видно, что у подозреваемого нетипичный язык тела и странная походка. Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз, чтобы установить личность, и продолжают розыск", — добавил источник.
Убийство Фарион - последние новости по теме
Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.
Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.
Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.
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