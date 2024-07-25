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Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве Фарион

Ангелина Подвысоцкая
25 июля 2024, 18:16обновлено 25 июля, 19:08
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В Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Его подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион.
Вячеслав Зинченко
Что известно о подозреваемом в убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Игорь Клименко

В Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Уже появились подробности о нем и его семье. Друг подозреваемого Вячеслава Зинченко, который знает его с пяти лет, убежден, что он не мог этого сделать. Об этом сообщает Суспільне.

Ян рассказал, что Вячеслав из хорошей семьи, его отец защищает Украину на фронте. Ребята вместе посещали спортивные секции.

"Живет с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, то не было такой информации, что он выезжал куда-то", - сказал друг подозреваемого.

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Соседка семьи Илона считает, что Вячеслава подставили и помнит его очень порядочным парнем.

"С мамой вижусь каждую неделю, очень хороший человек, и отец то же самое. Помогал много детям, и по футболу и везде. Вообще такие родители безотказные. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как подстава. Он очень порядочный парень", - говорит женщина.

Вячеслав Зинченко
Вячеслав ЗинченкоЧто известно о подозреваемом в убийстве Ирины Фарион / фото: Telegram

Отец задержанного парня рассказал журналистам "Схем", что он действительно находится на фронте и узнал о задержании сына от жены.

"Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону, - отметил мужчина, - Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, то ли арест - тут же тоже не понятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне помещения, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы приобщиться к украинской армии, занимался футболом", - сказал отец задержанного.

По данным правоохранителей, Вячеслав Зинченко якобы снимал во Львове 3 квартиры. Однако его отец считает, что у сына не могло быть денег на квартиру.

"Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого же недостаточно", - сказал мужчина.

Журналисты выяснили, что Вячеслав учился в Днепропетровской гимназии №62, занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде "МДЮСШ U-19".

Вячеслав Зинченко
Что известно о подозреваемом в убийстве Ирины Фарион / фото: Telegram

Осинт-отдел Телевидения Торонто установил, что Вячеслав Зинченко якобы был подписан на многочисленные ультраправые паблики, в частности российские. Он оставлял под постами антисемитские комментарии.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

Напомним, что 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Вечером стало известно о том, что Ирина Фарион умерла в больнице.

Следствие раскрыло несколько версий мотива убийства Ирины Фарион. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

21 июля во Львове попрощались с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион.

  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред
  • Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля
    Прощание с Ириной Фарион во Львове 22 июля фото: Главред

25 июля стало известно о том, что в Днепре задержали предполагаемого убийцу Ирины Фарион. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Президент также поручил министру внутренних дел представить обществу все детали.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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