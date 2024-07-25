СМИ показали фото вероятного убийцы Фарион: все подробности задержания

Ряд СМИ публикуют фото предполагаемого убийцы украинского языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, полученное, как утверждается, из кругов правоохранителей.
На снимке - парень 18 лет. Фотография совпадает с фото подозреваемого, обнародованное Офисом генпрокурора.
Убийство Ирины Фарион - все детали задержания юноши
Парня задержали в четверг, 25 июля, в Днепре. Правоохранители говорят, что для того, чтобы его поймать, понадобилось "139 часов непрерывной работы огромной команды" и обысков более 100 га леса.
Подозреваемый - 18-летний житель Днепра. Добрался до Львова поездом, арендовал там по меньшей мере три квартиры.После совершения преступления так же вернулся в Днепр.
Следствие склоняется к мысли, что убийца - лишь исполнитель чужого заказа. Парня задержали в районе ЖК "Парус" Днепра, о чем свидетельствуют опубликованные кадры в Сети.
Убийцу Фарион задержали в Днепре - смотрите видео
В Ирину Фарион стреляли 19 июля днем - женщина получила тяжелое ранение в голову и умерла от полученных травм в больнице.
Сам подозреваемый неоднократно попадал в зону действия камер видеонаблюдения неподалеку от дома Фарион и, вероятно, выслеживал жертву неделями.
В полиции неофициально рассказывали СМИ, что подозреваемый имеет немалый опыт обращения с оружием и, похоже, был исполнителем.
При этом следствие не исключало версий совершения преступления на почве личной неприязни, поскольку языковед отличалась своими резкими замечаниями в отношении русскоязычных украинцев, в том числе русскоязычных военных.
Также правоохранители рассматривают версию заказа от российских спецслужб.
Накануне задержания парня в Сети появилось заявление так называемого движения российских неонацистов, которые якобы взяли ответственность за преступление.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
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