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Россияне разрезали ж/д мост на металлолом и оказались отрезанными от других сел

Яна Ставская
25 июля 2024, 19:34
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Сам мост якобы не эксплуатировался по предназначению с конца 20 века. Но им пользовались местные, чтобы добираться в соседние села.
Россияне разрезали ж/д мост на металлолом и оказались отрезанными от других сел
Россияне спилили мост за одну ночь / Коллаж Главреда. Фото: Подъем

Жители города Скопин Рязанской области страны-агрессора РФ разобрали 60-тонный железнодорожный мост и сдали его на металлолом. Это был краткий путь к соседним селам, пишут российские СМИ.

По словам очевидцев, мост пропал буквально за ночь. Части конструкции обнаружили в рязанских пунктах металлоприема.

В российских железнодорожных дорогах оправдывают поступок местных, что мост, мол, все равно не эксплуатировался по прямому предназначению с конца прошлого века.

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"По нашей информации, эти пути были разобраны в конце XX века. К РЖД этот мост не имел никакого отношения, он не на балансе РЖД. Это заброшенная территория. Там когда-то была станция, её разобрали ещё в конце XX века, и мост, соответственно, не эксплуатировался", - рассказали изданию "Подъем".

Предприятие, которое приватизировало объект, сейчас находится в процессе ликвидации.

По словам активистов, некая группа лиц нашла документы о том, что мост никому не принадлежит, и спилила его.

Собственники оценили ущерб в 300 млн руб. Сейчас решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Халатность".

Другие СМИ пишут, что с помощью этой переправы те же местные постоянно добирались в соседние населенные пункты.

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До этого под Екатеринбургом в России партизаны движения сопротивления против путинского режима устроили на железной дороге диверсию и взорвали пути. Таким образом они не позволили провезти боеприпасы, которые были отправлены в Россию из КНДР, вероятно для ведения боевых действий в Украине.

Как писал Главред, российский оккупант стал известным после участия в войне против Украины, но только посмертно. Новость о смерти Николая Защитникова стала "хитом" в российских соцсетях - она собрала 2000 классов (лайков).

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

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