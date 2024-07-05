Партизаны у Екатеринбурга взорвали железную дорогу - россияне везли боеприпасы

Под Екатиренбургом партизанам удалось устроить диверсию и взорвать железнодорожное полотно, таким образом остановив поезд, который вез боеприпасы из КНДР.

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Партизаны в России взорвали поезд, который вез боеприпасы / коллаж: Главред фото: Слово и Дело, УНН

Под Екатеринбургом в России партизаны движения сопротивления против путинского режима устроили на железной дороге диверсию и взорвали пути. Таким образом они не позволили провезти боеприпасы, которые были отправлены в Россию из КНДР, вероятно для ведения боевых действий в Украине. Об этом сообщили представители движения сопротивления "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

"Агентам АТЕШ удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был осуществлен подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов", - говорится в заметке партизан. видео дня

Сообщение партизан / фото: Сообщение "АТЕШ" в Telegram

Также они сообщили, что на место происшествия российские власти не допустили журналистов. Однако, партизанам удалось снять на видео момент взрыва на железнодорожных путях.

По сообщениям "АТЕШ", информацию россияне смогли получить только через несколько местных пабликов и Telegram-каналов. Также партизаны подчеркивают, что работникам железной дороги разрешили прибыть на место происшествия только после того, как там поработала ФСБ.

Подытоживая свою работу, представители движения сопротивления напомнили, что они и в дальнейшем будут взрывать железнодорожные пути до тех пор, пока по ним движутся поезда, перевозящие боеприпасы.

Партизанское движение против россиян

Напомним, партизаны движения сопротивления "АТЕШ" очень часто ведут не только диверсионную деятельность против оккупантов, но и предоставляют важную информацию украинским военным и гражданам. Например, они регулярно сообщают о накоплении военной техники в Беларуси.

Ранее агенты "АТЕШ" рассказали, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Так россияне пытаются защитить мост от украинских безэкипажных морских катеров.

Также по данным движения "АТЕШ", российское командование применяет тактику "мясных штурмов" на Запорожском направлении в результате чего оккупанты несут значительные потери.

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