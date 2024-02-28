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В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали

Юлия Закрепа
28 февраля 2024, 13:45
Партизаны сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск.
В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали
В Беларуси накапливают военную технику / коллаж: Главред, фото : t.me/atesh_ua

Партизанское военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" фиксирует прибытие в Беларусь военной техники. Известно, что стянули не менее 60 единиц техники.

Агенты в Telegram сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4мт-ЛБ.

"Россияне продолжают использовать территорию Беларуси в своей преступной войне. Наши сторонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск России", - говорится в сообщении.

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Позже партизаны сообщили, что ошиблись, ведь на фото военная техника Вооруженных сил Республики Беларусь.

"Напомним, что 24.02.2022 именно Вооруженные Силы Республики Беларусь спокойно следили за тем, как Россия обстреливает и осуществляет полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому все передвижения войск Вооруженных сил РФ и РБ мы фиксируем и передаем СОУ", - отметили агенты "Атеш".

В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали
В Атеш рассказали о накоплении военной техники в Беларуси / фото: t.me/atesh_ua

Напомним, что стало известно, что Китай поставил оружие в Беларусь. Дмитрий Снегирев заявил, что таким образом Пекин рассматривает Минск как приоритетного партнера в экономическом и военно-политическом контексте дальнейшего продвижения в Европу.

Николай Маломуж раскрыл, возможен ли прорыв из Беларуси на Киев. Военный эксперт отметил, что мощные укрепления вдоль границы с Беларусью, ведь мы учли те ошибки, которые допустили 24 февраля 2022 года.

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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война в Украине Беларусь партизаны
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