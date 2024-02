Аналитики американского Института изучения войны проанализировали последние заявления министра обороны России Сергея Шойгу вроде бы значительные "боевые победы" имеют политические цели в преддверии предстоящих выборов президента России.

В ISW отмечают, что 27 февраля Шойгу выступил на коллегии Минобороны России и сообщил, что российские войска продолжают усиление позиций на Авдеевском и Купянском направлениях. Он заявил, что российские войска вытеснили украинские войска из Ласточкиного и Северного и победы, и утверждал, что российские силы захватили около 327 квадратных километров территории с начала 2024 года.

В ISW разоблачили Шойгу на лжи. Аналитики оценивают, что с 1 января 2024 года российские войска захватили около 205 квадратных километров, и Шойгу, вероятно, намеренно преувеличил российские территориальные достижения.

ISW добавляют, что Минобороны России, вероятно, пытается использовать недавние тактические достижения, чтобы получить положительный информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года.

Напомним, что недавно Сергей Шойгу заявил о взятии крынок на Херсонщине. Эксперт Александр Коваленко рассказал, что на самом деле там происходит. Он считает, что Путин заставил Шойгу сделать такое заявление, сославшись на доклад генерала Теплинского.

Роман Рассвет рассказал о тяжелые бои в Кринках. На Левобережье Херсонской области Силы обороны Украины в тяжелых боях уничтожают врага. Сейчас главная задача Вооруженных сил Украины на левом берегу - это разведка боем.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

ISW в настоящее время работает как некоммерческая организация. ISW подготовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.