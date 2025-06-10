Экс-ВиаГра Миша Романова раскрыла причину расставания с советником Зеленского

Кратко:
- Миша Романова и Алекс Роднянский были вместе два года
- Артистка рассказала, что вынудило ее завершить отношения
Украинская певица Миша Романова (Наталья Могилинец) осенью 2022 года познакомилась с Алексом Роднянским - бывшим советником Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сыном продюсера Александра Роднянского. Их роман продлился около двух лет, а уже в январе 2025-го артистка объявила о разрыве.
Лишь полгода спустя Романова решилась раскрыть причины расставания с Роднянским. В своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото с эксом, и намекнула, что последней каплей в их отношениях стал поиск мужчиной новых знакомств на специализированных сайтах.
"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года... Когда увидела его на сайте знакомств с фотками, которые делала ему нынешняя женщина", - поделилась Миша Романова.
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Кто такая Миша Романова?
Миша Романова (Наталья Могилинец) - украинская певица. Победительница шоу "Хочу V ВИА Гру" (2013), участница группы ВиаГра (2013-2018). Близкая подруга певца Макса Барских.
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