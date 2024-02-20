Шойгу заявляет о взятии Авдеевки "при минимальных потерях": в РФ с ним не согласны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 20 февраля, доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о взятии Авдеевки, похвалив, что четырехмесячную операцию по наступлению оккупантам якобы удалось осуществить "при минимальных потерях".
"Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Наступательные действия после "освобождения" (оккупации - Главред) города продолжаются на запад, "освобождены" (оккупировано - Главред) 72 квадратных километра", цитируют Шойгу росСМИ.
Путин назвал это "безусловным успехом", который "стоит развивать".
"Очевидно, развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением", - ответил кремлевский диктатор.
Шойгу же заявил, что планомерное превращение украинских городов в "выжженную землю" "войдет в учебники Минобороны".
Тем временем провоенные российские паблики жалуются на масштабные потери РФ в наступлениях. Согласно их сообщениям, только в районе Работино за день штурмов оккупанты потеряли 109 солдат, около 300 - "трехсотые".
По словам пропагандистов, это все равно меньше тех потерь, которые Россия понесла при взятии Авдеевки.
Захват Авдеевки и потери России
17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.
Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию ухудшало значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.
По информации генерала Александра Тарнавского, за все месяцы Авдеевской операции ВСУ "отминусовали" более 47 тысяч российских захватчиков и сотни вражеских танков.
Однако военные вполне осознают, что для России ее потери в личном составе и технике ничего не значат.
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