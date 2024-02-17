ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ

Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.

https://glavred.info/ukraine/vsu-zanyali-pozicii-na-vtorom-rubezhe-oborony-v-avdeevke-tarnavskiy-rasskazal-o-poteryah-rf-10542530.html Ссылка скопирована

Александр Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке и потерях РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Facebook, instagram/libkos

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 17 февраля.

По его словам, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак - возле Первомайского и Невельского.

"Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач", - написал он в Telegram.

видео дня

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единица (не считая БПЛА). В частности, это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля.

Также Силы обороны Украины уничтожили два других важных объекта противника. Нейтрализовани или уничтожени 230 БпЛА разных типов.

Тарнавский сообщил, что украинские военные занимают позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке. Несколько украинских военных попали в плен.

"Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен", - добавил бригадный генерал.

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".

По его словам, защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар.

На Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.