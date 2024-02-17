ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 17 февраля.
По его словам, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак - возле Первомайского и Невельского.
"Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач", - написал он в Telegram.
Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единица (не считая БПЛА). В частности, это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля.
Также Силы обороны Украины уничтожили два других важных объекта противника. Нейтрализовани или уничтожени 230 БпЛА разных типов.
Тарнавский сообщил, что украинские военные занимают позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке. Несколько украинских военных попали в плен.
"Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен", - добавил бригадный генерал.
Выход ВСУ из Авдеевки
Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".
Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".
По его словам, защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар.
На Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.
"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.
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