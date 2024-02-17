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"Сделали все, и даже больше": командир 3 ОШБр Билецкий прокомментировал выход из Авдеевки

Анна Ярославская
17 февраля 2024, 08:25
Защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар, заявил Андрей Билецкий.
Андрей Билецкий, ВСУ
Андрей Билецкий прокомментировал выход из Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, 3 ОШБр ВСУ

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".

"Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах", - цитирует Telegram-канал 3-й ОШБр официальное заявление Билецкого.

По его словам, защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар.

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"Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается. Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", - добавил командир 3-й ОШБр.

Выход ВСУ из Авдеевки

16 февраля бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что было принято решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

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