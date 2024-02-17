"Это профессиональное решение": Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии.
Зал встретил Зеленского громкими аплодисментами. Трансляцию выступления главы государства можно посмотреть в YouTube Офиса президента.
Во время своего выступления глава государства прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.
"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.
Выход ВСУ из Авдеевки
16 февраля бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что было принято решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".
Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".
По его словам, защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар.
Российские войска, скорее всего, предпримут попытку продвинуться к западу от Авдеевки - ближе к позициям, на которые отошли воины Украины. Однако, сделать это будет достаточно трудно. Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ понесет еще большие потери, если примет решение атаковать новые позиции украинцев в открытом поле.
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