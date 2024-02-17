"Это профессиональное решение": Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

По словам президента, самая главная задача - сохранить жизни украинских военных.

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Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП, instagram/libkos

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии.

Зал встретил Зеленского громкими аплодисментами. Трансляцию выступления главы государства можно посмотреть в YouTube Офиса президента.

Во время своего выступления глава государства прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

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"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.

Выход ВСУ из Авдеевки

16 февраля бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что было принято решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".

По его словам, защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар.

Российские войска, скорее всего, предпримут попытку продвинуться к западу от Авдеевки - ближе к позициям, на которые отошли воины Украины. Однако, сделать это будет достаточно трудно. Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ понесет еще большие потери, если примет решение атаковать новые позиции украинцев в открытом поле.

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