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"Использует войну в Украине и мое лицо для выборов": Зеленский обвинил Орбана

Алексей Тесля
10 июня 2025, 15:26
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Действия венгерского премьера являются "исторической ошибкой", уверен Владимир Зеленский.
Орбан, Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал позицию Виктора Орбана / коллаж: Главред, фото: ОП, x.com/PM_ViktorOrban

Главное:

  • Зеленский назвал политику Орбана антиукраинской
  • Орбан использует войну в Украине в своих интересах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему войны России против Украины в собственных политических интересах перед парламентскими выборами.

В интервью венгерскому изданию Válasz Online он назвал политику Орбана антиукраинской и отметил, что она не отражает позицию всего венгерского общества.

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"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно", - подчеркнул президент.

Виктор Орбан
/ Главред

Он также добавил, что действия венгерского премьера являются "исторической ошибкой", которая может привести к радикализации общества и росту антиукраинских настроений в Венгрии.

"Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но так, используя мое лицо для собственных выборов? Я не давал на это согласия. Я президент другой страны", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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