Соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой - Politico

Главное:
- Украина заинтересовала Трампа полезными ископаемыми
- Соглашение о недрах превратилось в политическую катастрофу
Украина побудила президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Киева путем заинтересованности его в соглашении о полезных ископаемых. Такая тактика сработала.
Как пишет Politico, Трамп действительно теперь заинтересован в Украине, однако не из-за желания обеспечить стабильный послевоенный мир, а из-за возможности вытянуть из страны много денег.
"Но гамбит с полезными ископаемыми превратился в политическую катастрофу, и Украина может даже не иметь всех тех ресурсов, которые она обещала (США- Главред). Кроме того, добыча любых полезных ископаемых из земли обойдется в миллиарды и может занять десятилетия - это совсем не так, как предполагал Трамп", - говорится в статье.
Соглашение о полезных ископаемых превратилось в экзистенциальную проблему для Украины, ведь нынешний проект существенно подрывает стратегический баланс, ограничивая регуляторную и налоговую автономию Украины.
В нынешней ситуации Киев пытается деликатно подкорректировать предложенное соглашение, поэтому украинской стороне приходится заново объяснять США, что нужно изменить для подписания документа.
Соглашение о полезных ископаемых - последние новости
Напомним, в ОП сообщили, что соглашение о полезных ископаемых находится на стадии согласования в соответствующих министерствах. Украина сейчас формирует правовые основы потенциальной сделки, и этот процесс координируется министерствами экономики, финансов и юстиции, чтобы обеспечить доступ к мировым рынкам в сфере новейших технологий и добычи ресурсов.
Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет помогать юридическая фирма при подписании соглашения с США о полезных ископаемых.
Накануне стало известно, что украинская делегация приедет в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить предложенное соглашение об экономическом сотрудничестве.
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