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Соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой - Politico

Анна Косик
5 апреля 2025, 15:51
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Украине снова придется объяснять США, что некоторые вещи, которые Штаты требуют в рамках соглашения, не будут реализованы.
Соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой - Politico
На добычу любых ископаемых в Украине может понадобиться десятилетия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Украина заинтересовала Трампа полезными ископаемыми
  • Соглашение о недрах превратилось в политическую катастрофу

Украина побудила президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Киева путем заинтересованности его в соглашении о полезных ископаемых. Такая тактика сработала.

Как пишет Politico, Трамп действительно теперь заинтересован в Украине, однако не из-за желания обеспечить стабильный послевоенный мир, а из-за возможности вытянуть из страны много денег.

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"Но гамбит с полезными ископаемыми превратился в политическую катастрофу, и Украина может даже не иметь всех тех ресурсов, которые она обещала (США- Главред). Кроме того, добыча любых полезных ископаемых из земли обойдется в миллиарды и может занять десятилетия - это совсем не так, как предполагал Трамп", - говорится в статье.

Соглашение о полезных ископаемых превратилось в экзистенциальную проблему для Украины, ведь нынешний проект существенно подрывает стратегический баланс, ограничивая регуляторную и налоговую автономию Украины.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
П​​​олезные ископаемые/ Инфографика: Главред

В нынешней ситуации Киев пытается деликатно подкорректировать предложенное соглашение, поэтому украинской стороне приходится заново объяснять США, что нужно изменить для подписания документа.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Напомним, в ОП сообщили, что соглашение о полезных ископаемых находится на стадии согласования в соответствующих министерствах. Украина сейчас формирует правовые основы потенциальной сделки, и этот процесс координируется министерствами экономики, финансов и юстиции, чтобы обеспечить доступ к мировым рынкам в сфере новейших технологий и добычи ресурсов.

Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет помогать юридическая фирма при подписании соглашения с США о полезных ископаемых.

Накануне стало известно, что украинская делегация приедет в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить предложенное соглашение об экономическом сотрудничестве.

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Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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