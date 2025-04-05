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НАТО заблокировано: эксперт сообщил об опасности нападения РФ на членов Альянса

Анна Косик
5 апреля 2025, 14:35
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Сейчас трудно сказать, что произойдет в случае нападения России или ее союзников на страны, входящие в НАТО.
Войска НАТО, Путин
Без консенсуса в НАТО воевать будет некому / Коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Что сказал Загородний:

  • Польша и Швеция могут помочь странам Балтии в случае вторжения
  • Венгрия и Словакия в случае нападения на страны НАТО могут отказаться защищать союзников

Страна-агрессор Россия неоднократно угрожала странам-членам НАТО военной агрессией. Не исключено, что и ее союзник Северная Корея может вторгнуться в одну из стран Альянса.

Сейчас сложно предсказать, какой будет реакция Альянса на вторжение, например, в Эстонию. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

"Посмотрим, это трудно сказать. Понятно, что единственными ближайшими странами, которые могут помочь странам Балтии, являются Польша и Швеция. Но смогут ли они это сделать - тоже вопрос. Ведь еще вопрос в том, какой ресурс будет применяться Россией для вторжения. Если об Эстонии, то одно. Если же о Сувалкском коридоре на Калининград, то это совсем другое. Очень много неизвестных, недостаточно данных для анализа", - пояснил он.

Смотрите видео о том, каким может быть будущее НАТО:

Очевидным, по словам эксперта, будет только ступор НАТО. Ведь Словакия и Венгрия не будет заинтересована в защите своих союзников. Кроме этого внутри НАТО должен быть консенсус почти по всем вопросам. Если же его нет - оказывается, что воевать некому, поэтому НАТО фактически заблокировано.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО VS "Ось зла" / Инфографика: Главред

Угроза нападения РФ на страны НАТО - что известно

Ранее сообщалось, что нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Надо быть готовыми обороняться.

Политический эксперт Тарас Загородний накануне рассказал, что немцы считают реальным сценарий нападения России на страны НАТО. Более того, они считают, что это может произойти уже этой осенью.

Напомним, Главред писал, что есть "веские признаки" того, что российский диктатор Владимир Путин мобилизует силы для атаки на НАТО. Путин понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей. Кроме того, в его интересах сделать ход как можно быстрее, прежде чем экономика РФ рухнет.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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НАТО российское вторжение Тарас Загородний Россия
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