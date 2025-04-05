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ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте

Мария Николишин
5 апреля 2025, 14:08
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Беспилотники повышают боевую способность войск ВСУ.
ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте
Сырский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления главнокомандующего:

  • ВСУ повысили эффективность использования беспилотников
  • За март беспилотными поразили и уничтожили более 77 тысяч вражеских целей
  • На фронте уже работают беспилотные комплексы, которые способны действовать на дистанции до 20 км

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о достижениях армии. В частности, он заявил, что ВСУ значительно повысили эффективность использования беспилотных систем на фронте. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что Александр Сырский провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем.

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Он отметил, что благодаря использованию беспилотных аппаратов, Силы обороны Украины имеют возможность эффективно поражать врага и его технику, в частности артиллерией, а главное - сохранять жизни наших военных.

Он также подчеркнул важность беспилотников для сохранения жизней на поле боя.

"Заслушал отчет командования Сил беспилотных систем. За март, с помощью беспилотников различных типов поражено и уничтожено более 77 тысяч вражеских целей, что на 10 процентов больше, чем в феврале", - подчеркнул Сырский.

Кроме того, в результате работы беспилотных систем было также значительно увеличено их количество и эффективность. Беспилотные комплексы, способные действовать на дистанции до 20 км, уже работают на фронте, повышая боевую способность войск ВСУ.

Главнокомандующий отметил, что продолжается борьба с вражескими беспилотниками, и значительный прогресс достигнут в уничтожении вражеских разведывательных дронов оперативно-тактического уровня. За март было обезврежено около тысячи таких дронов благодаря слаженной работе систем ПВО и дронов-перехватчиков.

"Отдельное внимание - противодействию беспилотным системам противника. Внедряем новые системы радиоэлектронной борьбы для защиты наших военнослужащих. Значительно увеличили количество систем РЭБ ближнего действия", - добавил он.

Генерал Сырский подчеркнул, что беспилотные системы стремительно развиваются, и важно постоянно следить за технологическими новациями, внедряя опыт на практике.

ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области (РФ) продолжается, никакого окружения украинских сил нет. Украинцы сдерживают 64 тысячи российских солдат в этом регионе.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в Сумской области армия страны-агрессора России пытается с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться.

Военный эксперт Иван Тимочко заявил, что в ближайшие дни могут начаться агрессивные наступления российских оккупантов на востоке Украины.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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