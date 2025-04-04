Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

Задача россиян - максимально глубоко зайти на территорию Украины.

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Прорыв границы в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Главное из заявления представителя ГПСУ:

Оккупанты пытаются пересечь границу и закрепиться в Сумской области

Больше всего таких попыток фиксируют возле населенных пунктов Новенькое и Журавка

Для этого россияне используют даже квадроциклы

В Сумской области армия страны-агрессора России пытается с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, больше всего попытки прорыва границы фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавка.

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Он подчеркнул, что нельзя и исключать того, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп.

"Их задача - максимально глубоко зайти на территорию Украины. Иногда россияне для этого используют даже квадроциклы. Затем они пытаются закрепиться, накопить силы и расширять зону активных боев", - подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ также добавил, что Силы обороны делают все, чтобы россияне не достигли этих целей. Пограничники уничтожают вражеские штурмовые группы - как после пересечения ими границы, так и еще на подступах.

"Это то направление, где враг уже долгое время держит значительные свои силы и средства, это фактически в пределах Курской области, где он концентрировал свои силы, пытаясь выбить наши подразделения", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что в течение последних недель украинские военные нанесли несколько успешных контрударов в районе Торецка и Андреевки. Командование оккупационной армии страны-агрессора России пыталось сдержать продвижение ВСУ, однако это закончилось сокрушительным поражением для РФ.

Аналитики DeepState сообщили, что подразделения армии страны-агрессора РФ сумели продвинуться вперед в двух областях Украины. Враг имел успех в Пятихатках (Запорожская область) и Андреевке (Донецкая область).

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что Сумщина может стать одним из приоритетов наступления страны-агрессора России, ведь именно туда враг направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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