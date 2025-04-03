РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол: в ВСУ назвали 'горячие' направления

Враг активизировал боевые действия и атакует сразу на нескольких направлениях фронта.

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Украинские воины дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

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Враг активизировал боевые действия на Купянском направлении

Противник продолжает попытки переброски личного состава на западный берег Оскола

Армия страны-агрессора РФ активизировала боевые действия сразу на нескольких направлениях фронта.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram пресс-центра оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

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Уточняется, что враг активизировал боевые действия на Купянском направлении, пытаясь переправить подразделения через реку Оскол.

"На Купянском направлении пехотные атаки врага успешно отражены возле Каменки, Новой Кругляковки и Загрызово. Противник продолжает попытки переброски личного состава на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения и перемещения войск противника", - отмечают украинские защитники.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты атаковали Волчанск, однако украинские силы удержали позиции.

В то же время на Лиманском направлении российская армия атаковала возле населенных пунктов Новосергеевка, Новое, Катериновка, Зеленая Долина, Торское и Ямполовка. Штурмовые действия врага отражены. Противник безуспешно вел наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

/ Инфографика: Главред

В ОСГВ Хортица уточнили, что на Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения возле Верхнекаменского и Белогоровки. Враг понес потери в живой силе, в результате чего отказался от наступления и отступил.

При этом на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия разной интенсивности шли в направлениях Новомарково, Предтечино, Белой Горы, Дилиевки, Часова Яра, Дружбы, Щербиновки, Романовки и Торецка. Потери позиций не допущены, враг получил достойный отпор.

"На Покровском направлении армия агрессора продолжает атаковать в направлениях Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Удачного, Новосергеевки, Муравки, Котляровки и Алексеевки. Противнику наносится огневое поражение", - отмечается в сообщении.

Также добавляется, что на Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого, Бурлацкого, Мирного и Разлива. Защитники продолжают сдерживать вражеские атаки.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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