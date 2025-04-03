Россияне захватили новые территории в двух областях Украины – DeepState

Россияне сумели продвинуться вперед в Донецкой и Запорожской областях, сообщает DeepState.

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ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

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Россияне сумели продвинуться вперед в двух областях

Захватчики продвинулись в Пятихатках и Андреевке

Подразделения армии страны-агрессора РФ сумели продвинуться вперед в двух областях Украины.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

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Уточняется, что россияне сумели продвинуться вперед в Донецкой и Запорожской областях.

В частности, отмечается, что российские захватчики продвинулись в Пятихатках и Андреевке.

"Враг продвинулся в Пятихатках (Запорожская область) и Андреевке (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Ранее в ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

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