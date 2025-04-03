Россияне захватили новые территории в двух областях Украины – DeepState

Важно:
- Россияне сумели продвинуться вперед в двух областях
- Захватчики продвинулись в Пятихатках и Андреевке
Подразделения армии страны-агрессора РФ сумели продвинуться вперед в двух областях Украины.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.
Уточняется, что россияне сумели продвинуться вперед в Донецкой и Запорожской областях.
В частности, отмечается, что российские захватчики продвинулись в Пятихатках и Андреевке.
"Враг продвинулся в Пятихатках (Запорожская область) и Андреевке (Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.
Ранее в ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.
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DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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