Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

Оккупанты готовят укрытия и огневые точки.

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Укрепления оккупанты выставляют вдоль важной трассы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, скриншоты

Кратко:

Вдоль дороги к двум городам Крыма армия РФ обустраивает укрытия

Оккупанты объясняют укрепления необходимостью отбиваться от ВСУ

Оккупационные войска страны-агрессора России вдоль дороги от Черноморского до Евпатории и далее до Сак обустраивают укрытия и огневые точки. Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер.

Местные сообщают, что вдоль всей дороги россияне выставили укрепления из бетона и мешков с песком. Личный состав противника также размещен вдоль трассы и на перекрестках.

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Объясняют такую подготовку вражеские войска необходимостью отражать возможные атаки украинских военных. Однако эта версия, скорее всего, является не более чем прикрытием.

Дело в том, что оккупантам необходимо освоить выделенные средства на оборону, но половину из них уже разворовали. Поэтому в Крыму и расставляют укрепления.

Ситуация в Крыму - последние новости

Недавно украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, был поражен вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.

Ранее также стало известно, что украинские разведчики нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" оккупационных войск, а также дроны спецподразделения "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму.

Напомним, Главред писал, что в марте несколько дней на Крым осуществлялись атаки беспилотными системами Главного управления разведки Минобороны Украины. Удары наносились по российским радиолокационным станциям, комплексам противовоздушной обороны, морским судам и даже вертолету.

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Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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