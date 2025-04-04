Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

Кратко:
- Вдоль дороги к двум городам Крыма армия РФ обустраивает укрытия
- Оккупанты объясняют укрепления необходимостью отбиваться от ВСУ
Оккупационные войска страны-агрессора России вдоль дороги от Черноморского до Евпатории и далее до Сак обустраивают укрытия и огневые точки. Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер.
Местные сообщают, что вдоль всей дороги россияне выставили укрепления из бетона и мешков с песком. Личный состав противника также размещен вдоль трассы и на перекрестках.
Объясняют такую подготовку вражеские войска необходимостью отражать возможные атаки украинских военных. Однако эта версия, скорее всего, является не более чем прикрытием.
Дело в том, что оккупантам необходимо освоить выделенные средства на оборону, но половину из них уже разворовали. Поэтому в Крыму и расставляют укрепления.
Ситуация в Крыму - последние новости
Недавно украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, был поражен вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.
Ранее также стало известно, что украинские разведчики нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" оккупационных войск, а также дроны спецподразделения "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму.
Напомним, Главред писал, что в марте несколько дней на Крым осуществлялись атаки беспилотными системами Главного управления разведки Минобороны Украины. Удары наносились по российским радиолокационным станциям, комплексам противовоздушной обороны, морским судам и даже вертолету.
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Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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