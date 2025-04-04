Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

Анна Косик
4 апреля 2025, 12:03
61
Оккупанты готовят укрытия и огневые точки.
Крым, укрепление
Укрепления оккупанты выставляют вдоль важной трассы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, скриншоты

Кратко:

  • Вдоль дороги к двум городам Крыма армия РФ обустраивает укрытия
  • Оккупанты объясняют укрепления необходимостью отбиваться от ВСУ

Оккупационные войска страны-агрессора России вдоль дороги от Черноморского до Евпатории и далее до Сак обустраивают укрытия и огневые точки. Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер.

Местные сообщают, что вдоль всей дороги россияне выставили укрепления из бетона и мешков с песком. Личный состав противника также размещен вдоль трассы и на перекрестках.

видео дня

Объясняют такую подготовку вражеские войска необходимостью отражать возможные атаки украинских военных. Однако эта версия, скорее всего, является не более чем прикрытием.

Дело в том, что оккупантам необходимо освоить выделенные средства на оборону, но половину из них уже разворовали. Поэтому в Крыму и расставляют укрепления.

Ситуация в Крыму - последние новости

Недавно украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, был поражен вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.

Ранее также стало известно, что украинские разведчики нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" оккупационных войск, а также дроны спецподразделения "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму.

Напомним, Главред писал, что в марте несколько дней на Крым осуществлялись атаки беспилотными системами Главного управления разведки Минобороны Украины. Удары наносились по российским радиолокационным станциям, комплексам противовоздушной обороны, морским судам и даже вертолету.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска новости Крыма Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

12:50Фронт
Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром

12:47Интервью
В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

12:44Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках рисующего мальчика за 19 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках рисующего мальчика за 19 секунд

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

Высокая и длинноволосая: старшая дочь Джоли и Питта стала настоящей красавицей

Высокая и длинноволосая: старшая дочь Джоли и Питта стала настоящей красавицей

Надо найти 3 отличия между собаками: самая лучшая загадка на проверку внимательности

Надо найти 3 отличия между собаками: самая лучшая загадка на проверку внимательности

Последние новости

12:50

Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

12:47

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром

12:44

В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

12:42

Угроза развала НАТО: прогноз вероятности выхода США из АльянсаВидео

12:37

"Постоянно разные женщины": Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
12:31

Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине: прогноз банкира

12:17

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

12:16

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

12:03

Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

Реклама
11:47

Под Москвой гремели взрывы: в ЦПД сообщили об ударе дронов по РФ

11:47

Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"

11:25

Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку

11:20

Россия потеряет десятки миллиардов долларов: Трамп может сильно ударить по РФ

11:08

Оккупанты попали в засаду ВСУ в Донецкой области: СМИ сообщили детали

11:04

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - унижения, Тиграм - испытания

11:04

Инсайдер сообщил о вражде сыновей Бекхемов: что происходит

10:43

Посланник Путина выдвинул наглое обвинение в адрес Киева после переговоров в США

10:39

"Копейки" больше не будет: глава НБУ рассказал о тираже новой монеты

10:24

Сын Анастасии Заворотнюк перестал выходить на связь - росСМИ

09:48

Россия выпустила по Украине почти 80 Шахедов: известны последствия атакиФотоВидео

Реклама
09:36

В НАТО сказали, может ли Украина проиграть в войне с РФ

09:35

В Днепре чиновника взорвали в авто вместе с женой: СМИ узнали имя пострадавшего

09:26

"Максимум полгода": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья после операции

08:38

ВСУ продвинулись и освободили поселок на важном направлении - ISW

08:37

РФ накапливает резервы для наступления возле важного города: военный описал угрозу

08:21

Бывшая невеста Владимира Кличко объявила о пополнении

08:10

Путин играет с Трампом в доброго и злого следователямнение

07:43

Окружение предостерегает Трампа от звонка Путину: названа главная причина

07:10

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

06:48

РФ хочет воспользоваться переговорами: в ISW раскрыли реальные желания Кремля

06:10

Партнерство нового уровня от СШАмнение

05:50

Хитрая проверка IQ: найдите ошибку в головоломке за 6 секунд

05:22

Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

04:35

Как правильно - "взаємно" или "навзаєм": учитель удивила ответомВидео

04:02

Знают единицы: почему плоскогубцы так назвали

03:30

Замена НАТО: неожиданный прогноз нового альянса в Европе с Украиной

03:03

Как не влететь в копеечку: назван звук, который предупреждает о поломке котла

02:30

Апрель изменит все: ТОП-4 знака зодиака, которых ждет карьерный успех в апреле

01:43

РФ жестоко атаковала Харьков и ударила по трем областям, были пожары, деталиВидео

01:30

Старшая дочь Уиллиса и Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью

Реклама
00:59

В США рухнул рейтинг Трампа: в Reuters узнали подробности

00:04

Нестандартный набор взрослой девочки: что в сумке у Кати Осадчей

03 апреля, четверг
23:55

Украинцы ведут бои в еще одной области РФ, есть определенные успехи – НАТО

23:35

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

22:37

Сибига встретился с Рубио и раскрыл детали разговора

22:32

"Не хочу с вами работать": раскрыта грандиозная тайна Софии Ротару

22:30

В Харькове - большой пожар: БпЛА попали в частный и многоквартирный дом

22:27

В США заинтриговали заявлением по F-16 в Украине: чего ждать

22:26

Удары по РФ были "экстремально эффективными": генерал НАТО расхвалил работу ВСУ

22:00

Пошлины Трампа и новые детали перемирия: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять