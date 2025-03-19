ПВО, морские суда и вертолет: бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в Крыму

Вы узнаете:
- Какие вражеские военные цели уничтожены в Крыму
- Когда происходила атака ГУР
Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, были поражены вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.
Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки, дорогостоящие системы противовоздушной обороны оккупантов оказались беспомощными перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины.
"На видео результаты успешной демилитаризации полуострова - поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС)", - отметили в ГУР.
А именно:
- 48Я6-К1 Подлет (2 шт);
- 1Л125 Ниобий-СВ (2 шт);
- 39Н6 Каста 2Е2 (3 шт);
- 9С19 Имбирь;
- Небо-СВ;
- С-300ВМ;
- Небо-М;
- 59Н6-Е Противник-ГЕ;
- БРЛС Мыс.
Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС СТ-68 и РЛС 39Н6 Каста 2Е2.
"А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир Федор Урюпин и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - добавили в разведке.
Смотрите видео - В ГУР рассказали об уничтоженных объектах оккупантов в Крыму:
Как писал Главред, в ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело не менее трех взрывов. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Объект находится на расстоянии около 400 км от линии фронта в Украине.
В ночь на 14 марта неизвестные беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ. В одном из резервуаров вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, дроны заметили в Подмосковье - местные жители пожаловались на взрывы.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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