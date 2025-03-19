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ПВО, морские суда и вертолет: бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в Крыму

Анна Ярославская
19 марта 2025, 09:31обновлено 19 марта, 10:21
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Противовоздушная оборона оккупантов оказалась беспомощной перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины.
Крым, ГУР МО
ГУР успешно занимается демилитаризацией Крыма / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие вражеские военные цели уничтожены в Крыму
  • Когда происходила атака ГУР

Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, были поражены вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки, дорогостоящие системы противовоздушной обороны оккупантов оказались беспомощными перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины.

"На видео результаты успешной демилитаризации полуострова - поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС)", - отметили в ГУР.

А именно:

  • 48Я6-К1 Подлет (2 шт);
  • 1Л125 Ниобий-СВ (2 шт);
  • 39Н6 Каста 2Е2 (3 шт);
  • 9С19 Имбирь;
  • Небо-СВ;
  • С-300ВМ;
  • Небо-М;
  • 59Н6-Е Противник-ГЕ;
  • БРЛС Мыс.

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС СТ-68 и РЛС 39Н6 Каста 2Е2.

"А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир Федор Урюпин и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - добавили в разведке.

Смотрите видео - В ГУР рассказали об уничтоженных объектах оккупантов в Крыму:

Как писал Главред, в ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело не менее трех взрывов. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Объект находится на расстоянии около 400 км от линии фронта в Украине.

В ночь на 14 марта неизвестные беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ. В одном из резервуаров вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, дроны заметили в Подмосковье - местные жители пожаловались на взрывы.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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