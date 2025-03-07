Мощные взрывы в оккупированном Крыму: местные жители сообщают о прилетах

Больше всего взрывов раздавалось в Севастополе.

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Взрывы в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com

Кратко:

В Крыму прогремели взрывы

Громко было в Севастополе и возле аэродромов Бельбек и Кача

На полуострове работала российская ПВО

Жители Крыма вечером, 6 марта, пожаловались на взрывы из-за массированной атаки БПЛА и ракет. Предварительно, на полуострове состоялись прилеты. Об этом пишет Telegram-канал Крымский ветер.

Отмечается, что громко было в Севастополе (в частности, на северной стороне, возле аэродромов Бельбек и Кача, также в районе Камышовой бухты и мыса Фиолент); в поселке Заозерное под Евпаторией; в Саках и Новофедоровке, где также есть вражеская авиабаза.

видео дня

Во время атаки морской пассажирский транспорт в районе этого города прекратил движение.

Взрывы в Крыму - видео:

В то же время, т.н. губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и работу российской ПВО.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", - написал он.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 26 февраля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В разных районах полуострова раздавались взрывы, работала российская ПВО.

26 января во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.

Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма россияне паникуют. Они боятся, что могут состояться масштабные удары дронами.

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Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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