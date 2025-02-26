Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФ

В частности, под концентрированным ударом оказался морской порт города Туапсе.

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Атака на Краснодарский край / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Краснодарском крае РФ прогремело много взрывов

Дроны атаковали морской порт города Туапсе

Местные жители слышали по меньшей мере 40 взрывов

Над территорией Краснодарского края России ночью, 26 февраля, прозвучало много взрывов. Местные жаловались на масштабную атаку БПЛА, пишет Astra.

Отмечается, что местные жители писали в социальных сетях, что дронов было очень много. Раздавалось не менее 40 взрывов. Их слышали, в частности, в Анапе, в поселениях Виноградное, Витязево, а затем и в Туапсе. План "Ковер" вводили в аэропорту Сочи.

видео дня

Жители Туапсе писали, что уже длительное время воздушный бой идет над морским портом. Несколько десятков взрывов слышали местные - они жалуются, что, видимо, такого масштаба атаки до сих пор не бывало.

В то же время, официальной информации о пострадавших и разрушениях в Туапсе нет. Что касается других районов Краснодарщины, губернатор писал о "падении обломков" на частные дома и пожарах, но без пострадавших.

Кроме того, российское министерство обороны уже утром написало, что ПВО якобы уничтожила 128 беспилотников.

В частности 83 были якобы сбиты над территорией Краснодарского края, 30 - над территорией временно оккупированного Крыма, 8 - над акваторией Азовского моря, 5 - над акваторией Черного моря, по одному дрону над территориями Брянской и Курской областей.

Взрывы в Краснодарском крае - видео:

Атака дронов - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля, временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В разных районах полуострова раздавались взрывы, работала российская ПВО.

В ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области также были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов. Известно, что 12 взрывов прозвучали в промышленной части Липецка.

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина поражает стратегические объекты агрессора России, которые используются в войне. Среди них склады боеприпасов, военные аэродромы и нефтеперерабатывающая отрасль. Поражено 48% из запланированных объектов. Успешные удары привели к тому, что россияне вынуждены были с весны прошлого года остановить экспорт бензина.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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