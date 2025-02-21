Уже в ближайшие дни: россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму

Сейчас продолжается стратегическая операция ВСУ по уничтожению российского военно-экономического потенциала.

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Удары ВСУ по целям в Крыму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, google.com/maps

Ключевые тезисы:

Россияне паникуют из-за возможных атак на временно оккупированный Крым

Они могут состояться 24-26 февраля

Под ударом могут оказаться нефтебазы или Крымский мост

На территории временно оккупированного Крыма россияне паникуют. Они боятся, что с 24 по 26 февраля могут состояться масштабные удары дронами. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук, передает 24 Канал.

По его словам, захватчики понимают, что это не просто так, ведь сейчас идет стратегическая операция ВСУ по уничтожению российского военно-экономического потенциала.

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"Это означает, что коридорчики формируются. Они уже смотрят, что на штаб Черноморского флота полетит, на Бельбек, на Саки, может, на Феодосийскую нефтебазу или на Крымский мост. Это тоже важные объекты. В Севастополе есть нефтебаза", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что такие санкции от ВСУ очень действенны. В частности, эффективны нефтяные санкции, которые осуществляют украинские защитники путем поражения российского нефтепромышленного комплекса.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму - что известно

Напомним, как сообщал Главред, агенты АТЕШ заявили, что в Крыму противник начал активнее перемещать топливо и ГСМ. При этом оккупанты боятся накапливать большие объемы на складах из-за уязвимости к ударам украинских БПЛА.

26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.

Кроме того, войска страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму наращивают системы противовоздушной обороны, при этом ослабляя другие участки фронта.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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