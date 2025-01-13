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Разрыв в боновом заграждении: оборона Крымского моста рушится на глазах

Мария Николишин
13 января 2025, 20:09
1832
Разрыв в заграждении заметили на спутниковых снимках.
Разрыв в боновом заграждении: оборона Крымского моста рушится на глазах
Разрыв заграждения на Крымском мосту / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/Crimeanwind

Кратко:

  • Боновое заграждение возле Керченского моста повреждено
  • Заграждение было выброшено на берег в Керчи
  • Причина разрыва пока неизвестна

Во временно оккупированном Крыму повреждено боновое заграждение возле Керченского моста. Несколько бочек, из которых российские военные изготавливают оборонительные сооружения, заметили на берегу моря в Керчи. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

Отмечается, что еще с мая прошлого года российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста. В октябре защиту моста усилили плавучими боновыми сооружениями.

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Однако, 12 января в боновом заграждении, которое установлено вдоль моста, заметили разрыв со стороны Черного моря. Сообщается, что 11 января цепь была целостной.

Разрыв в заграждении заметили на спутниковых снимках. "Крымский ветер" также опубликовал фото, на которых видно несколько бочек из боновых заграждений, которые были выброшены на берег в Керчи во время шторма.

"Бочки лежат на пляже на Аршинцевской косе, их никто не убирает. Ранее местное население разбирало их и забирало себе металл", - говорится в сообщении.

Причина разрыва в боновом заграждении Керченского моста пока неизвестна.

Разрыв в боновом заграждении: оборона Крымского моста рушится на глазах
Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что штормы на Черном море осенью и зимой совместно с ударами Сил обороны Украины по Крыму и Керченскому мосту дали свои плоды. У россиян появились проблемы с заграждениями и "защитой" путинской эстакады. Ситуация создает "окно возможностей" для ВСУ.

В то же время, представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.

Кроме того, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что по меньшей мере 3 основных вида боевых частей необходимы для того, чтобы разрушить Крымский мост.

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Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

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