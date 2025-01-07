Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

Страна-агрессор Россия скрывает реальные потери военных на фронте.

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ВСУ взяли в плен военных РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, google.com.ua

Ключевые тезисы:

В плен попал по меньшей мере 101 военный РФ из Крыма

Большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины

Погибли по меньшей мере 1657 солдат армии РФ из подразделений в Крыму

В украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства президента Украины в АР Крым.

"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении. видео дня

Там добавили, что большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Кроме того, в представительстве президента рассказали, что на войне погибли по меньшей мере 1657 солдат российской армии из подразделений, дислоцированных в оккупированном Крыму. 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины.

В то же время, количество погибших может быть больше, поскольку страна-агрессор Россия скрывает реальные потери.

Военнопленные - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.

22 декабря стало известно, что военные страны-агрессора России в очередной раз расстреляли украинских военнопленных на фронте. Расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника.

11 ноября сообщалось, что российские оккупанты, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курском направлении.

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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