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Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные

Ангелина Подвысоцкая
30 декабря 2024, 17:08обновлено 30 декабря, 17:43
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Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными 189 на 189.
Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные
В Украину вернулись 189 военных / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Это произошло в понедельник, 30 декабря. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - написал Зеленский.

Среди военных, которых удалось вернуть, есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Домой вернулись нацгвардейцы, пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-Морских и Вооруженных сил Украины. Также из плена освободили двух гражданских, которых забрали российские оккупанты из Мариуполя.

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"Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом", - добавил президент.

  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец

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