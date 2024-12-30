Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные

Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными 189 на 189.
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Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Это произошло в понедельник, 30 декабря. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - написал Зеленский.
Среди военных, которых удалось вернуть, есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Домой вернулись нацгвардейцы, пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-Морских и Вооруженных сил Украины. Также из плена освободили двух гражданских, которых забрали российские оккупанты из Мариуполя.
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"Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом", - добавил президент.
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря КШППВ
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
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