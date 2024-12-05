Зеленский сказал, сколько украинских мэров сейчас в плену в РФ

Президент считает, что мировое сообщество мало реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-v-rossiyskom-plenu-nahodyatsya-ne-menee-shesti-merov-i-glav-gromad-10620041.html Ссылка скопирована

Зеленский: в российском плену находятся не менее шести мэров и глав громад / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Основные тезисы Зеленского:

Более трех тысяч украинцев и украинок уже вернули из плена

Военные преступления РФ постепенно забываются в мире

В российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к правозащитному сообществу, пишет пресс-служба Офиса президента.

"На днях стало известно, что в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - мэр Днепрорудного, что в Запорожской области, Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года, когда пытался помочь людям в своей общине. Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го", - сообщил глава государства.

видео дня

Зеленский также сообщил, что 3 767 украинцев и украинок уже вернули из плена.

"Мы привлекаем для этого посредников. Ищем различные переговорные, политические и юридические возможности. И мы считаем, что преступление - не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают всех усилий, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что мировое сообщество мало реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными.

"Как до сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы. Когда некоторые сейчас говорят о "замораживании" войны, почти никогда не звучит: а что будет с миллионами наших людей, что будет с сотнями тысяч детей, которые до сих пор на оккупированной территории? И это очень циничное замалчивание", - подчеркнул глава государства.

Президент выражает сожаление, поскольку приходится констатировать, что даже самые масштабные российские преступления войны постепенно забываются многими в мире и в Европе. "Забываются именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить", - сообщил Зеленский.

Он считает, что это является вызовом не только для Украины, потому что это подрывает моральные основы демократического мира.

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Как писал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России, 24 ноября, убили украинских военнопленных возле населенного пункта Новодаровка, что в Запорожской области.

В ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления 5 военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме. После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. Затем оккупанты расстреляли их из автоматического оружия.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении. Российские захватчики расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред