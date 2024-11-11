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Оккупанты, вероятно, в упор расстреляли двух украинских пленных - Лубинец

Марина Фурман
11 ноября 2024, 14:58
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РФ в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права.
Оккупанты, вероятно, в упор расстреляли двух украинских пленных - Лубинец
РФ совершила очередное преступление / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Дмитрий Лубинец/X (Twitter)

Коротко:

  • РФ совершила военное преступление
  • Оккупанты, вероятно, расстреляли 2 пленных бойцов ВСУ

Российские оккупанты, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курском направлении. Об этом написал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что это очередное военное преступление российских захватчиков.

видео дня

"Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", - написал Лубинец.

Лубинец добавляет, что направил все соответствующие письма в ООН и МККК относительно этого циничного преступления.

"Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", - резюмировал Дмитрий Лубинец.

Преступления российских военных - новости по теме

Как ранее писал Главред, российские военные расстреляли, вероятно, раненого и безоружного украинского солдата. Этот момент оккупанты сняли на видео. На вопрос откуда военный, украинский боец ответил, что из Сумской области. Далее воина спросили, есть ли еще кто-то с ним, на что он ответил, что больше никого нет. После этого оккупанты его расстреляли.

Дмитрий Лубинец недавно сообщал, что враг, вероятно, казнил мечом безоружного украинского военнопленного предварительно перевязав ему руки скотчем.

3 августа российские военные жестоко убили украинского военнопленного. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился в Красный Крест, ООН и правоохранительные органы.

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Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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